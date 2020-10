Suche nach zwei Vermissten weiterhin ohne Erfolg

Seit Sonntag vermisst: Nico Schäfer und Henri Hahn. © Polizeipräsidium Südhessen

Bergstraße.Die Suche nach Nico Schäfer und Henri Hahn musste auch am Dienstag ohne Erfolg abgebrochen werden. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer gelten seit Sonntag als vermisst. Mit einigen weiteren Freunden waren sie am Freitag im Wald in der Nähe des Schnorrenbacher Skilifts zum Zelten gegangen und am Samstag dort allein zurückgeblieben. Von da an fehlt von den beiden jede Spur, sieht man einmal davon ab, dass mehrere Zeugen die Vermissten erkannt haben wollen.

Die Suche der Polizei, unterstützt von Feuerwehr, THW und Mantrailerhunden, konzentrierte sich gestern auf den Bereich zwischen Wanderweg und Zeltplatz, der, wie eine Sprecherin der Polizei erklärte, in einem „untypischen Zustand“ hinterlassen worden sei. Unter anderem seien dort noch Kleidungsstücke gefunden worden, die von der Polizei sichergestellt oder von den Eltern abgeholt worden seien. Die Befragung der Freunde, die mit den Vermissten gezeltet hatten, hatten den Eindruck bestätigt, dass sich die beiden in einem „willenlosen Zustand“ befunden hätten – also stark unter der Wirkung von Alkohol, möglicherweise auch von anderen Drogen. Gerüchte aus den sozialen Netzwerken, die Polizei habe ein Handy oder gar einen Abschiedsbrief gefunden, konnte die Polizei nicht bestätigen. Die Beamten gingen zwar davon aus, das mindestens einer der jungen Männer ein Handy dabei hat; der Versuch, das Gerät zu orten, blieb allerdings ohne Erfolg.

Nach aktuellem Stand kann die Polizei nicht ausschließen, dass die zwei möglicherweise mit dem Zug weggefahren sind. Nach einem entsprechenden Hinweis gab es am Dienstag auch umfangreiche Suchmaßnahmen bei Hemsbach, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war. Bislang verliefen auch diese ohne Erfolg.

Freunde der beiden Verschwundenen machen sich große Sorgen um deren Wohlergehen. Auf Facebook hat sich eine Gruppe „Wo sind Nico und Henri?“ gebildet, die am späten Nachmittag bereits 500 Mitglieder hatte.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.10.2020