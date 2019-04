Südhessen: Mehrere Tote nach Absturz

Von dem Kleinflugzeug ist fast nichts übrig geblieben. © dpa

Erzhausen/Egelsbach.Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im südhessischen Erzhausen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Doppelte Tragik: Auf dem Weg zur Unglücksstelle wurde ein Streifenwagen in einen Unfall verwickelt, es gab zwei weitere Tote und drei Schwerverletzte.

Das sechssitzige Kleinflugzeug des US-amerikanischen Herstellers Epic vom Typ „E 1000“ war gestern Mittag im französischen Cannes gestartet und unterwegs zum Flugplatz Egelsbach. Um 15.22 Uhr, so ein Sprecher der Deutschen Flugsicherung, habe sich der Pilot abgemeldet, um sich beim Tower Egelsbach anzumelden. Er sei vom Instrumenten- auf Sichtflug übergegangen – was kurz vor der Landung eines Kleinflugzeugs nicht ungewöhnlich ist. Wenige Minuten später, gegen 15.30 Uhr, stürzte die Maschine aus bislang ungeklärten Gründen in ein Spargelfeld und brannte vollständig aus. Zeugen berichteten, sie hätten stotternde Motorgeräuschen gehört.

Wenige Kilometer weiter kam es kurz danach zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Polizeiwagen, der mit Blaulicht unterwegs war, und einem weiteren Auto. Die drei Polizisten kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, die beiden Insassen im anderen Wagen starben.

Bekannte Geschäftsfrau Opfer

Beim Absturz kam auch die Geschäftsfrau Natalija Filjowa ums Leben, wie die S7-Fluggesellschaft mitteilte, deren Miteigentümerin die 55-Jährige war. Filjowa galt als eine der reichsten Frauen Russlands. Ihr Vater soll auch an Bord gewesen sein. dpa

