Südkabel einigt sich mit IG Metall

Mannheim.Das Unternehmen Südkabel und die IG Metall haben sich im Streit um das tarifliche Jahreszusatzgeld geeinigt. Vor der 3. Kammer des Mannheimer Arbeitsgerichtes gab es für die dort anhängigen 35 Einzelklagen von Beschäftigten des Spezialisten für Starkstromkabel und Kabelgarnituren individuelle Einigungen. Die noch ausstehenden 131 Verfahren sollen ebenfalls mit Vergleichen beendet werden. Das Mannheimer Unternehmen hat sich verpflichtet, das für die Branche vereinbarte Sondergeld in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatslohns plus 400 Euro Pauschale auszuzahlen. Ursprünglich hatte das Unternehmen statt Geld sechs freie Tage gewähren wollen – was zu den Massenklagen geführt hatte. wam

Samstag, 07.03.2020