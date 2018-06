Südkorea will Trumps Ankündigung zum Manöver-Stopp klären

Anzeige

Südkoreas Präsident Moon Jae In würdigte den Gipfel Trumps mit Kim als bedeutenden Schritt hin zum Frieden. Er äußerte sich aber nicht zu den Manövern, die ein wichtiger Bestandteil des Bündnisses mit den USA sind. Diese haben derzeit 28 500 Soldaten in Südkorea als Abschreckung gegen Bedrohungen durch Nordkorea stationiert. Nordkorea warf den USA in der Vergangenheit regelmäßig vor, durch ihre gemeinsamen Manöver mit Südkorea einen Angriff vorzubereiten, was von beiden stets bestritten wurde.

Es gebe keine «aktualisierte Weisung zur Durchführung oder Einstellung der Übungen», hieß es in einer Stellungnahme der US-Streitkräfte Korea (USFK). Das gelte auch für die Übung «Ulchi Freedom Guardian», die für den Herbst geplant sei.