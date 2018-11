Südwest-SPD: Stoch gegen Castellucci

Stuttgart.Um den Vorsitz der Südwest-SPD gibt es eine Kampfkandidatur zwischen Landtagsfraktionschef Andreas Stoch (Bild oben) und dem Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Rhein-Neckar, Lars Castellucci (Bild unten). Stoch sagte gestern in Stuttgart, er habe sich nach langen Überlegungen und vielen Gesprächen dazu entschlossen, morgen in Sindelfingen anzutreten.

Landeschefin Leni Breymaier hatte ihren Rückzug angekündigt, weil sie ihren Vorsprung von 39 Stimmen in einem Mitgliederentscheid für zu gering hält. Castellucci dagegen will trotz seiner Niederlage in dem Basisvotum für den Chefsessel antreten.

Stoch begründete seine Kandidatur mit der schwierigen Lage der Südwest-SPD. Er wolle der Partei einen Neuanfang ermöglichen, die in den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren aufgetretenen Gräben überbrücken und die Sozialdemokraten wieder einen. lsw (Bilder: dpa)

Freitag, 23.11.2018