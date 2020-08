Südwesten stöhnt unter Hitze und Trockenheit

Rhein-Neckar.Die Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zeigen: In Deutschland wird es immer wärmer. Derzeit liegt der Temperaturanstieg im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bei plus 1,6 Grad. Im Pariser Klimaabkommen haben sich die teilnehmenden Länder darauf verpflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Weltweit liegt die Zunahme derzeit bei 1 Grad.

Zwar mache ein Sommer noch keinen Klimawandel, betonte DWD- Klimaexperte Florian Imbery. „Die Häufung in den letzten Jahren aber lässt sich nur mit dem Klimawandel erklären.“ Auch Hitzewellen treten häufiger auf. In Mannheim waren 14-tägige Hitzeperioden mit mindestens 30 Grad Höchsttemperatur vor den 1990er Jahren eine Seltenheit. Das hat sich geändert. Vor allem in Kombination mit Tropennächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad absinkt, stellen Hitzewellen eine gesundheitliche Belastung für die Bevölkerung dar, sagte Hanns-Ulrich Kümmerle vom Zentrum für Medizin Meteorologische Forschung des DWD in Freiburg.

Im Südwesten wird auch die Trockenheit aktuell zu einem größeren Problem: In Mannheim fahren die Stadtgärtner Sonderschichten, um rund 3500 Jungbäume sowie zahlreiche ältere Bäume sowie Stauden- und Blumenbeete im Stadtgebiet zu bewässern. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung mitteilte, sind derzeit zusätzlich zu privaten Firmen, die frisch gepflanzte Bäume fünf bis acht Jahre lang regelmäßig wässern, zehn städtische Mitarbeiter ganztags beschäftigt.

Das Wasser für die Tankwagen, die je nach Größe bis zu zehnmal am Tag nachgefüllt werden müssen, stelle die MVV für besonders bedrohte Baumbestände kostenlos zur Verfügung. Geplant sei zudem, „Amtshilfe“ von der freiwilligen Feuerwehr für die Bewässerung trockener Straßenbäume in Anspruch zu nehmen. Stellenweise ist der Boden unter den Bäumen bis zu einer Tiefe von 1,80 Metern vertrocknet.

Entwarnung geben indessen die Wasserversorger für den Kernbereich der Metropolregion. Der Oberrheingraben sei eines der größten Grundwasserreservoirs in ganz Deutschland, sagte eine Sprecherin der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Der Versorger fördert Trinkwasser aus bis zu 400 Metern Tiefe. Dieser Wasserbestand sei auch durch eine mehrjährige Trockenheit nicht in Gefahr. In den höher gelegenen Randlagen wie etwa dem vorderen Odenwald sieht die Lage etwas anders aus. Im Heppenheimer Stadtteil Ober-Laudenbach füllen die Stadtwerke der Kreisstadt den örtlichen Trinkwasserbehälter täglich mit zwei Tankwagen Frischwasser auf, weil die örtliche Quelle nicht mehr genug hergibt.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020