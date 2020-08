Südwesten stöhnt unter Hitze und Trockenheit

Rhein-Neckar.Die Daten des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach zeigen: In Deutschland wird es immer wärmer. Derzeit liegt der Temperaturanstieg im Vergleich zur vorindustriellen Zeit bei plus 1,6 Grad. Im Pariser Klimaabkommen haben sich die teilnehmenden Länder darauf verpflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Weltweit liegt die Zunahme derzeit bei 1 Grad.

Zwar mache ein Sommer noch keinen Klimawandel, betonte DWD- Klimaexperte Florian Imbery. „Die Häufung in den letzten Jahren aber lässt sich nur mit dem Klimawandel erklären.“ Auch Hitzewellen treten deutlich häufiger auf. In Mannheim etwa waren 14-tägige Hitzeperioden mit mindestens 30 Grad Höchsttemperatur vor den 1990er Jahren eine Seltenheit. Das hat sich seither geändert. Vor allem in Kombination mit Tropennächten, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad absinkt, stellen Hitzewellen eine hohe gesundheitliche Belastung für die Bevölkerung dar, sagte Hanns-Ulrich Kümmerle vom Zentrum für Medizin Meteorologische Forschung des DWD in Freiburg.

Gefahr für Gewässer

Zu den Schattenseiten der Hochsommertage gehören auch vermehrt auftretende Blaualgen. So könnte deren Blüte in der Ostsee vor Mecklenburg-Vorpommern in den kommenden warmen Tagen weiterhin das Badevergnügen verderben. Satellitenaufnahmen zeigen große Algenvorkommen vor den Küsten Dänemarks und Mecklenburg-Vorpommerns, wie das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie in Güstrow am Mittwoch mitteilte.

Auch in den Boddengewässern Rügens und im Stettiner Haff sind demnach Algenteppiche zu erkennen. Es handele sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um typische Blaualgen der Gattungen Nodularia und Aphanizomenon. Durch geringe Abflüsse und die starke Erwärmung des Wassers könnten sich etwa in Hessen die Lebensbedingungen für Fische und andere Gewässerorganismen verschlechtern, wie das Regierungspräsidium Kassel am Mittwoch mitteilte.

Entwarnung geben indessen die Wasserversorger für den Kernbereich der Metropolregion. Der Oberrheingraben sei eines der größten Grundwasserreservoirs in ganz Deutschland, sagte eine Sprecherin der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL). Dieser Wasserbestand sei auch durch eine mehrjährige Trockenheit nicht in Gefahr. In den höher gelegenen Randlagen wie etwa dem vorderen Odenwald sieht die Lage etwas anders aus. Im Heppenheimer Stadtteil Ober-Laudenbach füllen die Stadtwerke der Kreisstadt den örtlichen Trinkwasserbehälter täglich mit zwei Tankwagen Frischwasser auf, weil die Quelle nicht genug hergibt. (mit bjz)

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.08.2020