Suntat will expandieren

Mannheim.Die Unternehmensgruppe Suntat will für rund 20 Millionen Euro ein neues Lager bauen und sucht dafür Platz in Mannheim. „Uns wurden Flächen in der Pfalz angeboten, aber wir wollen in Mannheim bleiben“, sagt Geschäftsführer Mustafa Baklan. Das Unternehmen, das auf den Handel mit mediterranen Lebensmitteln spezialisiert ist, befinde sich auf Wachstumskurs. 2019 sei der Umsatz – der sich laut Baklan im niedrigen dreistelligen Millionenbereich bewegt – um 12 Prozent gestiegen. Zum seit Jahren andauernden Familienstreit um die Nutzung der Marke Baktat sagte Baklan: „Ich bin persönlich sehr enttäuscht.“ Derzeit wollten seine Neffen Schadenersatz in Höhe von über 4 Millionen Euro einklagen. tat/be (Bild: Tröster)

