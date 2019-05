„Superstar“ tritt beim Mannheimer Stadtfest auf

Mannheim.Davin Herbrüggen, der die jüngste Staffel der RTL-Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewonnen hat, kommt zum Mannheimer Stadtfest. Am Freitag tritt der 20-jährige Altenpfleger auf der Bühne am Wasserturm auf. Kurzfristig haben ihn die Organisatoren dafür gewonnen. Insgesamt bietet das vom 24. bis 26. Mai dauernde Fest sechs Bühnen, ein großes Kinderfest an zwei Standorten und einen Kunsthandwerkermarkt. An den drei Tagen werden wieder rund 300 000 Besucher erwartet. Unser Foto entstand im vergangenen Jahr, der DSDS-Gewinner Herbrüggen ist links hineinmontiert. pwr

