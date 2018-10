Suzuki baut 180 Jobs in Bensheim ab

Bergstraße.Der japanische Autohersteller Suzuki streicht an seinem Standort Bensheim 180 der derzeit 360 Arbeitsplätze. Die Stellen aus den Bereichen Ersatzteile sowie Informations- und Kommunikationstechnik werden an den ungarischen Standort Esztergom (Gran) verlagert, teilte der Konzern mit.

Betriebsbedingte Kündigungen sollen nach Angaben einer Sprecherin vermieden werden. Die Mitarbeiter in Bensheim wurden gestern nach der Mittagspause informiert, ebenso der Betriebsrat. In den nächsten Wochen werde es Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern geben, kündigte die Sprecherin an.

Durch die Verlagerung nach Ungarn, dem einzigen Produktionsstandort von Suzuki in Europa, erhofft sich das Unternehmen kürzere Wege und verbesserte Prozesse. Suzuki hatte in den vergangenen Jahren nur ein „minimales Wachstum“ auf dem deutschen Markt erzielt, so die Sprecherin.

Jochen Homburg, Chef der IG Metall in Darmstadt, sprach von „einem Desaster für die Mitarbeiter bei Suzuki“. Er rechnet mit weiteren Arbeitsplatzverlusten in der Branche, auch andere Autoimporteure haben Schwierigkeiten, sagte er dieser Zeitung.

Bensheims Bürgermeister Rolf Richter, der ebenfalls gestern vom Stellenabbau erfuhr, will jetzt „erörtern, welche Auswirkungen die Entscheidung für die Stadt hat“. In den nächsten Tagen werde es ein Gespräch mit Suzuki geben. mir

