SV Waldhof entfacht neue Euphorie

Duisburg/Mannheim.Fußball-Drittligist SV Waldhof geht mit neuer Euphorie und Rückenwind ins Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern am nächsten Samstag. Durch den eindrucksvollen 3:2 (0:2)-Erfolg bei Tabellenführer MSV Duisburg am Samstag kletterten die Mannheimer in der Tabelle auf Platz drei. Nach dem Spiel legten die Waldhof-Profis erstmals ihre verbale Zurückhaltung ab und sprachen von einem möglichen Aufstieg in die 2. Liga. „Heute hat man gesehen, wie gut wir sind. Ich will da oben bleiben“, sagte Stürmer Maurice Deville. Auch Trainer Bernhard Trares stellte fest: „Der Sieg war natürlich enorm wichtig.“ Der SVW liegt als Dritter nur noch zwei Punkte hinter dem Spitzenduo mit Duisburg und der SpVgg Unterhaching.

Am Samstag (14 Uhr) kommt Erzrivale 1. FC Kaiserslautern in das erstmals seit 1994 in einem Liga-Spiel ausverkaufte Carl-Benz-Stadion. Über 23 000 Zuschauer werden zum Südwest-Duell erwartet. alex

