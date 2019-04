SV Waldhof feiert den Aufstieg

Mannheim.Mit einer ausschweifenden Party haben Fans und Mannschaft des SV Waldhof den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga gefeiert. Nachdem die Mannheimer mit einem 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Wormatia Worms am Karsamstag die ersehnte Rückkehr in den Profifußball nach 16 Jahren perfekt gemacht hatten, brachen im Carl-Benz-Stadion alle Dämme – unter anderem gab es etliche Bierduschen für Trainer Bernhard Trares (im Bild r.). Danach strömten Tausende euphorische Fans in die Innenstadt. Trares richtete den Blick im Interview auf die Herausforderung 3. Liga, in der namhafte Gegner wie Lautern oder 1860 München auf den SVW warten: „Eine lange schlechte Phase kann man sich da nicht erlauben“, meinte er. alex/th

