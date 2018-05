SV Waldhof glaubt an die Wende

Anzeige

Mannheim.Die erste Enttäuschung ist schnell in Trotz umgeschlagen: Nach der unglücklichen 0:1 (0:0)-Niederlage im Aufstiegshinspiel zur 3. Fußball-Liga beim KFC Uerdingen will der SV Waldhof bei der Entscheidung am Sonntag (14 Uhr, live SWR-Fernsehen) im ausverkauften Mannheimer Carl-Benz-Stadion die Wende schaffen.

„Wir haben noch ein Spiel zuhause, in dem uns 25 000 Fans nach vorne peitschen werden. Dann bin ich gespannt, wie Uerdingen reagiert. Wir haben die Flinte noch nicht ins Korn geworfen“, sagte Kapitän Hassan Amin. Auch Trainer Bernhard Trares äußerte sich nach der guten Leistung im Hinspiel optimistisch: „Es ist noch nicht vorbei. Wir haben die Hoffnung und den Glauben, dass wir das im Rückspiel regeln können.“

Die Anhänger der „Ultras Mannheim“ versprechen, mit ihrer aufwendigen Choreographie vor dem Spiel im Vergleich zum vergangenen Jahr „noch einen draufzusetzen, um die Spieler zu beflügeln“. alex/stp