SV Waldhof im Aufwärtstrend

Mannheim.Der zweite Sieg nacheinander und die ansprechende Leistung beim 4:1 (2:0) gegen den Aufstiegsanwärter FC Ingolstadt haben die Perspektiven des SV Waldhof in der 3. Fußball-Liga verbessert. Die Mannheimer spielten nicht nur wie schon oft sehenswert nach vorne, sondern waren in den FC-Druckphasen auch äußerst effektiv. „Ich finde nicht, dass das unsere beste Leistung war, wir haben uns nur nicht immer belohnt“, beschwichtigte SVW-Trainer Patrick Glöckner, der sich aber über die Entwicklung seines Teams freute, das es gegen einen starken Gegner verstand, Aufwand und Ertrag in ein ausgeglichenes Verhältnis zu setzen. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.11.2020