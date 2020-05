SV Waldhof im Training

Mannheim.Nach siebenwöchiger Corona-Unterbrechung hat Fußball-Drittligist SV Waldhof am Freitagnachmittag überraschend erstmals wieder trainiert. „Wir sind froh, dass wir endlich die Genehmigung bekommen haben. Jetzt müssen wir sehen, dass wir so schnell wie möglich wieder in den Rhythmus finden“, sagte SVW-Sportchef Jochen Kientz. Die Mannheimer hatten zuletzt sowohl ihre Profis als auch das Trainerteam in Kurzarbeit geschickt. Am Freitag übten die Waldhof-Profis zunächst in Kleingruppen ohne Zweikämpfe. „Ich bin glücklich, wieder meinem Beruf nachgehen zu können“, sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares.

Da sich die Indizien verdichten, dass die Saison in der 3. Liga mit Geisterspielen zu Ende gebracht statt abgebrochen werden könnte, war die Wiederaufnahme des Trainings notwendig geworden. Der DFB dringt auf eine Fortsetzung des Spielbetriebs und hat einen Zeitplan vorgestellt, laut dem bereits am 23. Mai der Ball auch in der 3. Liga wieder rollen könnte.

Acht Vereine, darunter der SV Waldhof, haben sich für einen Abbruch der Saison ausgesprochen. Bevor es wieder losgehen könnte, müssen alle Spieler getestet werden, ob sie sich mit dem Virus infiziert haben. Es sollen strenge Hygieneregeln gelten, die sich am Konzept orientieren, das die Politik für die 1. und 2. Fußball-Bundesliga am vergangenen Mittwoch abgesegnet hat. alex

