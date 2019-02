SV Waldhof ist bereit

Mannheim.Der SV Waldhof Mannheim hat das Türkei-Trainingslager genutzt und ist in der Spielanlage deutlich variabler geworden. „Das ist eine permanente Entwicklung, weil uns auch der Gegner immer wieder vor neue Aufgaben stellt“, sagte Bernhard Trares (Bild), der Trainer des Fußball-Regionalligisten, in einer ersten Bilanz.

Mit den Bedingungen in Side und Antalya war er zufrieden: „Wir haben sehr, sehr gute Einheiten gemacht. Wenn wir alles umsetzen können, sind wir gut vorbereitet.“ Zum ersten Rückrundenspiel erwartet der SVW am 23. Februar den FSV Frankfurt. Trares vertraut im Aufstiegsrennen auf die Qualität des Kaders. Das sagt auch Präsident Bernd Beetz, der im Trainingslager dabei war, in einem Interview. Er hätte in Sachen Personal gern mehr investiert, beließ es aber im Sinne der Sportlichen Leitung bei einer nennenswerten Verstärkung durch Marcel Seegert. th/red/Bild: SVW

