SV Waldhof muss in der 4. Liga bleiben

Ob der Waldhof gegen die DFB-Entscheidung vorgeht, konnte der Geschäftsführer gestern nicht sagen. „Das will ich nicht allein entscheiden.“ Man müsse auch bedenken, ein fairer und guter Verlierer zu sein.

„Wenn das so ist, dass die Bank die Verzögerung verschuldet hat, und der DFB kein Vergehen von Uerdingen sieht, muss ich das akzeptieren“, sagte Waldhof-Präsident Klaus Rüdiger Geschwill dieser Zeitung. „Wir waren sportlich nicht in der Lage, zu gewinnen. Jetzt haben wir auch noch am grünen Tisch verloren.“

Die beiden Aufstiegsspiele hatte der KFC Uerdingen jeweils gegen den SV Waldhof gewonnen. Beim Spiel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion vor zehn Tagen war es zum Abbruch gekommen, weil aus dem Waldhof-Fanblock Raketen und Böller abgeschossen und bengalische Feuer gelegt worden waren.

