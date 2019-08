SV Waldhof triumphiert

Mannheim.Nach drei Unentschieden in Folge hat der SV Waldhof Mannheim seinen ersten Sieg in der 3. Liga gefeiert. Der Aufsteiger gewann am Montag gegen den TSV 1860 München vor 14 221 Zuschauern mit 4:0 (1:0) und verbesserte sich in der Tabelle auf Platz neun.

Für den früheren Fußball-Bundesligisten trafen Michael Schultz (32.), Gianluca Korte (49. und 53. Minute) und Dorian Diring (89.). Die Mannheimer gingen in einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nach einem Freistoß verdient in Führung und steigerten sich nach der Pause weiter. „Ich bin unheimlich happy, dass es nach der Pause so gut gelaufen ist“, jubelte Doppel-Torschütze Korte. dpa

