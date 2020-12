SV Waldhof unter Schock

Mannheim.Die höchste Niederlage seit der Rückkehr in den Profi-Fußball hat Drittligist SV Waldhof Mannheim in die Krise gestürzt. Beim 0:5 (0:3) am Samstag beim TSV 1860 München zeigten die Mannheimer eine erschreckend schwache Vorstellung und verloren auch in der Höhe verdient.

„Es gibt zwei, drei Spiele pro Jahr, die schenkst du ab und weißt überhaupt nicht, wo du anfangen sollst mit der Analyse. Das ist eines davon gewesen“, sagte SVW-Trainer Patrick Glöckner. Die Profis befanden sich wie in einem Schockzustand. „So etwas darf uns nicht passieren. Ich hoffe, das ist uns eine Lehre“, sagte Offensivspieler Rafael Garcia. Kapitän Marcel Seegert kündigte nach dem Debakel im Stadion an der Grünwalder Straße eine „knallharte Analyse“ an.

Die von Personalsorgen geplagten Mannheimer haben schon am Dienstag die Gelegenheit, sich zu rehabilitieren. Dann kommt die SpVgg Unterhaching ins Carl-Benz-Stadion, bevor es im letzten Spiel des Jahres zum Halleschen FC geht. alex

