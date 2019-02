SV Waldhof vor Prozess siegessicher

Der Waldhof hofft darauf, drei Punkte zurückzubekommen. © Dolch

Mannheim.Regionalliga-Spitzenreiter SV Waldhof geht siegessicher ins nächste Kapitel der juristischen Auseinandersetzung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB). „Der DFB hängt bei uns ziemlich am Haken, weil er nach derzeitigem Stand eine krachende Niederlage erleiden wird“, sagte SVW-Anwalt Johannes Zindel dieser Zeitung. Am 20. Februar verhandelt das Frankfurter Landgericht über eine Zivilklage des Traditionsvereins gegen das Urteil des DFB-Bundesgerichts. Wegen des Spielabbruchs in der Relegation gegen Uerdingen im Mai 2018 sollen den Mannheimern demnach in dieser Saison drei Punkte abgezogen werden. Der SV Waldhof stützt seine Klage dagegen vor allem auf Form- und Verfahrensfehler. alex

