SVS hält sich zurück

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat auf den überraschenden Wechsel von Offensivspieler Mario Engels, der eigentlich am Hardtwald gehalten werden sollte, aber am Samstag zu Sparta Rotterdam in die Niederlande wechselte, nicht mehr reagiert, ehe das Transferfenster am Montag, um 18 Uhr, schloss.

„Der Samstag war turbulent. Wir haben dann beraten, ob wir noch einmal nachlegen oder nicht“, erklärte Sportlicher Leiter Mikayil Kabaca. Und letztlich entschieden sich die führenden Köpfe dagegen. Derweil wurde der Vertrag mit Offensivakteur Florian Hansch in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.10.2020