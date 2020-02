SVS kassiert dritte Niederlage in Folge

Darmstadt.Trotz einer halben Stunde in Überzahl gelang es dem SV Sandhausen nicht, die dritte Niederlage in Folge zu verhindern. In einem Mittelfeldduell der 2. Fußball-Bundesliga unterlag die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat beim SV Darmstadt 98 mit 0:1 (0:0).

Vor 14 310 Zuschauern am Böllenfalltor traf Immanuel Höhn (59. Minute), der nur drei Minuten später nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz musste. Die Kurpfälzer bauten in der Schlussphase Druck auf und kamen durch Zhirov (79.), Behrens (85.) und Bouhaddouz (87.) zu Chancen. Am Ende blieb es aber bei der 0:1-Niederlage für den SVS. sz

