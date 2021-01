SVS leiht Kapino aus

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen leiht Stefanos Kapino bis Saisonende von Werder Bremen aus. Der 26-Jährige stand neunmal für Griechenland zwischen den Pfosten. Der 1,95 Meter große Schlussmann schließt die Lücke, die durch die Trennung vom bisherigen Stammkeeper Martin Fraisl entstanden ist.

Ebenfalls neu am Hardtwald ist Patrick Schmidt. Der 27-jährige Offensivmann kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Heidenheim und absolvierte in dieser Saison acht Spiele, in denen er einen Treffer erzielte. Mittelfeldakteur Marlon Frey verlässt den SVS dagegen mit sofortiger Wirkung. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.01.2021