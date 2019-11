SVS will VfB Paroli bieten

Sandhausen.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen will im baden-württembergischen Derby gegen Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart für sich Werbung machen. „Wir stehen anders als sonst im medialen Fokus. Wir können neue Fans gewinnen“, sagte Trainer Uwe Koschinat vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr). Bis Donnerstagnachmittag waren mehr als 12 500 Tickets verkauft und damit ungefähr doppelt so viele wie für andere Heimspiele. Die meisten Eintrittskarten gingen an Anhänger des VfB.

Mit dem achtbaren 1:1 beim Zweitliga-Spitzenteam Arminia Bielefeld holte sich die Mannschaft am vergangenen Wochenende Selbstvertrauen. Dennoch denkt Koschinat über Veränderungen nach. „Stuttgart hat ein anderes Spielsystem, will sofort den Ball zurückerobern“, sagte der 48-Jährige, „darauf müssen wir Antworten finden“. Koschinat hat großen Respekt vor den Schwaben: „Die haben nicht nur hohe persönliche Klasse, sondern auch eine klare Spielkultur.“Ein Wiedersehen gibt es mit dem Ex-Sandhäuser Philipp Förster. dpa/ali

