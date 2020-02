SVS wird ausgekontert

Sandhausen.Der SV Sandhausen hat sein Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:1) verloren und damit die zweite Niederlage hintereinander kassiert. Die Gäste dagegen bleiben oben dran und haben die Aufstiegsaspiranten unter Druck gesetzt. Tim Kleindienst erzielte bereits in der 16. Minute nach einem mustergültig vorgetragenen Konter den Siegtreffer für die Heidenheimer, die zum zehnten Mal in dieser Saison ohne Gegentor blieben.

Die Hausherren verzeichneten in der ereignisarmen Partie kaum nennenswerte Torchancen. Heidenheim hatte das Spiel sicher im Griff, gegen die Defensivwand des FCH fiel den Sandhäusern zu wenig ein. ali

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 08.02.2020