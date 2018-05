SVW baut auf Fans

Anzeige

Mannheim/Krefeld.Im dritten Anlauf soll es endlich mit dem Aufstieg klappen: Der SV Waldhof tritt heute Abend (19 Uhr) zum Relegationshinspiel beim KFC Uerdingen an. Die beeindruckende Anzahl von 4000 Fans begleitet die Mannheimer in die Duisburger Arena. „Es ist sicher gut für uns, dass wir so viel Unterstützung dabei haben. Das zeigt, wie die Stadt tickt. Die Mannschaft spürt einen wahnsinnigen Rückhalt“, sagte Waldhof-Trainer Bernhard Trares, der auf eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am Sonntag (14 Uhr) im ausverkauften Carl-Benz-Stadion hofft.

Die Anhänger der Blau-Schwarzen reisen unter anderem in 15 Bussen nach Duisburg. Für diejenigen, die nicht mitkommen können, hat der Verein ein kostenloses „Public Viewing“ in der Mannheimer „Manufaktur“ organisiert. alex/imo