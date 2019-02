SVW-Helden kommen zum Jubiläum

Mannheim.25 Jahre voller Triumphe, Tragödien und auch Skandalen: Mit einem kleinen Rahmenprogramm feiert Fußball-Regionalligist SV Waldhof am Samstag (14 Uhr) beim Spiel gegen den FSV Frankfurt den Geburtstag des Carl-Benz-Stadions. Am 25. Februar 1994 hatten sich in der Eröffnungspartie in der 2. Liga der SVW und Hertha BSC 2:2 getrennt – bei den Berlinern lief damals unter anderem der heutige Bayern-Trainer Niko Kovac auf. Am Samstag kehren ehemalige SVW-Helden wie Kari Laukkanen und Norbert Nachtweih, die bei diesem ersten Spiel auf dem Platz standen, nach Mannheim zurück. Danach will der SV Waldhof mit einem Sieg den nächsten Schritt Richtung Drittliga-Aufstieg machen.

Die anfangs umstrittene Fußballarena würdigt diese Zeitung außerdem in einer 20-seitigen Beilage. Darin geht es unter anderem um die Entstehungsgeschichte des Stadions, Anekdoten und Höhepunkte. alex

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019