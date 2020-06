SVW-Kapitän Conrad geht

Mannheim.Auch beim Auswärtsspiel in Halle am Dienstagabend (20.30 Uhr) ist Kapitän Kevin Conrad (Bild) noch im Kader des Fußball-Drittligisten SV Waldhof, doch in der nächsten Saison stellt sich der Spielführer des Aufsteigers einer neuen Herausforderung. Nachdem sich beide Seiten erwartungsgemäß nicht über einen neuen Vertrag einigen konnten, zieht es den Ex-Hoffenheimer zum ambitionierten saarländischen Regionalligisten SV Elversberg.

In Halle trifft der SVW auf einen Gegner im Krisenmodus. Nach dem Absturz auf Platz 17 hat der HFC am Montag seinen Trainer Ismail Atalan entlassen. Nachfolger ist Florian Schnorrenberg, der bis Mai 2019 den Ligakonkurrenten Großaspach trainierte. th (Bild: Sörli Binder)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.06.2020