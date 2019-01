Täter schnell gefasst

Schauplatz des Überfalls war diese Tankstelle in Heppenheim. © wagner

Heppenheim.Einem aufmerksamen und schnell reagierenden Zeugen ist es zu verdanken, dass schon kurz nach einem Überfall in Heppenheim der mutmaßliche Täter gefasst werden konnte. Der Mann – ein 32-Jähriger aus Schifferstadt – hatte am Sonntag gegen 19.50 Uhr eine Tankstelle an der Lorscher Straße betreten und mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe von Bargeld gefordert. Mit einer Beute von mehreren Hundert Euro flüchtete er in seinem Auto. Beobachtet wurde er dabei von dem Zeugen, der der Polizei das Kfz-Kennzeichen des Täters und seine Fluchtrichtung mitteilen konnte. Gefasst wurde der Täter schließlich auf einem Rastplatz an der A 659, wo er sich ohne Widerstand festnehmen ließ. red

