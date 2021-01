Tafel öffnet am Dienstag

Lampertheim.Die Ausgabestelle der Lampertheimer Tafel öffnet ab kommender Woche wieder für ihre Kunden. Die übliche Pause über den Jahreswechsel war wegen des Corona-Lockdowns um zwei Wochen verlängert worden. Nun haben die ehrenamtlichen Helfer aber entschieden, wieder zu öffnen. „Weil wir wissen, dass viele auf diese Unterstützung angewiesen sind“, sagt Ute Weber-Schäfer, Tafelkoordinatorin beim Diakonischen Werk Bergstraße.

Wie schon seit Herbst findet die Ausgabe kontaktlos statt. Die Helfer befüllen für jeden Kunden beziehungsweise jede Familie nach Haushaltsgröße Einkaufswagen, die sie dann zu einem vereinbarten Termin vor die Ausgabestelle stellen. Hier können die Kunden ihre Waren dann in ihre mitgebrachten Taschen einpacken. In den Räumlichkeiten der Tafel gelten strenge Abstands- und Hygieneregeln. Deshalb sind auch nicht so viele Helfer gleichzeitig im Einsatz wie sonst. swa

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.01.2021