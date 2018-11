Taler für Bensheim

Die Fraa vun Bensem präsentiert den neuen Bensheim-Taler. © Funck

Bensheim.Es gibt ihn in Silber und in Gold: Ab sofort ist der Bensheim-Taler im Medienhaus Bergstraße erhältlich. Die Vorderseite der Medaille ziert die Fraa vun Bensem, auf der Rückseite prangt das Wappen der Stadt Bensheim mit dem Heiligen Georg. Die Taler werden in limitierter Auflage hergestellt, haben dadurch auch einen ideellen Wert für Sammler und Heimatfreunde und sind sicher eine schöne Überraschung auf dem weihnachtlichen Gabentisch.

Zum Verkaufsauftakt kam gestern die Fraa vun Bensem alias Doris Walter zum Bergsträßer Anzeiger und präsentierte die Sonderprägungen, die jeweils in einem hochwertigen Etui angeboten werden. Der Silbertaler kostet 69 Euro und ist direkt im BA-Kundenforum erhältlich, die Gold-Variante muss persönlich bestellt werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.11.2018