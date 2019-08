Tanz um den Forst

Dem deutschen Wald geht es schlecht. Weil es weniger regnet, es öfter und heftiger stürmt und sich immer mehr Schädlinge ausbreiten, sind massive Waldschäden die Folge – auch in der Region Rhein-Neckar. Der Bund für Umwelt und Naturschutz spricht bereits vom „Waldsterben 2.0“. Schuld sei – so sind sich viele sicher – die rücksichtslose Forstwirtschaft, die den Wald als Rohstoffquelle jahrzehntelang ausgebeutet hat. Doch das ist zu kurz gedacht.

Was bringt es, Forstleute und private Waldbesitzer zu rügen? Zu sagen: Ihr seid schuld, dass unsere grüne Lunge nun so leidet? Beim Thema „Waldsterben“ geht es längst nicht mehr ums Holz. Nicht mehr ums Geld. Sondern um unser kostbares Ökosystem. Ein Hektar Wald filtert 100 000 Kubikmeter Grundwasser, bindet jährlich etwa elf Tonnen Kohlendioxid, setzt 30 Tonnen Sauerstoff frei. In den Baumwurzeln und -stämmen leben Zehntausende Arten. Die Wälder – der Pfälzerwald, Odenwald oder Schwarzwald – bieten für viele Menschen Erholung und eine Auszeit vom Alltag.

Es wird Jahrzehnte dauern, die Wälder dem Klimawandel anzupassen. Ob es überhaupt gelingt, bleibt offen. Gerade in dieser Zeit, in der fast schon ein Katastrophenmodus ausgerufen wird, muss die Gesellschaft zusammenhalten. Einen Tanz um den Wald darf es nicht geben.

Hitzebeständige Arten

Die Politik darf sich nicht nur medial inszenieren, sondern ihre Pläne – sei es als Masterplan oder beim nationalen Waldgipfel – rasch umsetzen. Umweltorganisationen müssen sich von ihrem Leitgedanken, nur heimische Baumarten zu pflanzen, lösen. Die Forschung muss herausfinden, welche Arten am überlebensfähigsten sind. Die Gesellschaft muss nachhaltiger leben und aufhören, sich über Kahlschläge aufzuregen. Denn so sehr der Anblick wehtut: Sie erfüllen einen Sinn. Sie schaffen Platz für Jungbäume anderer Arten.

In der Region gibt es vielerorts Mischwälder. Doch es wird erkannt: Auch diese halten die enorme Hitze nicht mehr aus. Ein Experimentieren mit dem Wald ist nicht möglich. Aber ein Umdenken und Dazulernen schon. Wenn der Odenwald neu gestaltet wird, muss er auch gepflegt werden. Und dafür sind finanzielle Mittel nötig – weit mehr als die 1,5 Milliarden Euro, die von Bundesagrarministerin Julia Klöckner geschätzt wurden. Es wird auch nicht ausreichen, das Geld zu verteilen. Nur mit mehr Personal wird es möglich sein, ein Konzept für den Wald von morgen auszuarbeiten.

