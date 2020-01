Tanzpaar bei Merkel

Mannheim/Berlin.Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zwei Mannheimer Fasnachter zu ihrem traditionellen Karnevalsempfang eingeladen. Wenn am Mittwoch in Berlin närrische Prinzenpaare aus 14 Bundesländern ins Bundeskanzleramt kommen, ist auch das Tanzpaar Vanessa Ganser und Robin Bottler des Feuerio, der ältesten und größten Mannheimer Karnevalsgesellschaft, dabei. Es hatte bei der Deutschen Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport in Braunschweig im April vergangenen Jahres den Meistertitel in der Altersklasse der über 15-Jährigen geholt. „Das wird sicher ein Erlebnis“, freut sich die 25-jährige Chemielaborantin, die seit knapp drei Jahren mit Robin Bottler (24) ein Tanzpaar bildet. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.01.2020