Taten statt Worte

Diplomatische Sprache hat es an sich, vorsichtig und zurückhaltend zu klingen, eindeutige Festlegungen in der Sache zu vermeiden und dennoch klare Signale zu senden. So ist wohl die offizielle Stellungnahme des Auswärtigen Amtes zum türkischen Militäreinsatz in Syrien zu verstehen. „Wir können nach derzeitigem Stand nicht erkennen, dass die aktuelle Situation in Syrien eine gegen kurdische Gruppen gerichtete militärische Intervention dort völkerrechtlich legitimieren würde“, hieß es am Montag aus dem Amt in Berlin. Übersetzt bedeutet das unmissverständlich, dass die türkische Offensive im Norden Syriens auch nach Auffassung der Bundesregierung gegen das Völkerrecht verstößt. Nur – was ist die Konsequenz daraus?

Die kurdischen Kämpfer im Norden Syriens haben an der Seite der USA die Milizen der Terrororganisation Islamischer Staat und damit die Wurzeln der Flüchtlingskrise in Deutschland bekämpft. Sie verdienen die Solidarität der westlichen Welt.

Lieferungen sofort einfrieren

Die Offensive der Türkei gegen die kurdische Bevölkerung ist zum einen ein Angriff auf Syrien, zum anderen eine Steigerung der anti-kurdischen Strategie des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, wie er sie bereits im eigenen Land verfolgt. Hier deckt sich seine Position mit derjenigen des syrischen Machthabers Baschar al-Assad. Wie Erdogan will auch er verhindern, dass die Kurden erstarken und womöglich Autonomieforderungen stellen.

Wer kein machtpolitisches Ziel verfolgt, sondern an einer humanitären Lösung des Konflikts in Nordsyrien interessiert ist, der muss diesen Krieg, der auf Kosten der Kurden dort geht, sofort beenden. Das bedeutet: zumindest Einfrieren der Waffenlieferungen an die Türkei; wirtschaftlicher Druck auf die Regierung Erdogans; und den Mut zu haben, sich von Erdogans Drohungen nicht einschüchtern zu lassen. Auch nicht angesichts seines Verweises auf den Flüchtlingspakt mit der Europäischen Union.

Wenn der türkische Präsident signalisiert, den Flüchtlingspakt nicht einhalten zu wollen, dann ist sein Wort auch in anderen Absprachen mit der internationalen Gemeinschaft nichts wert. Das muss Erdogan klargemacht werden, so deutlich es geht. Und das schließt den Nato-Beistandspakt mit ein. Wenn sich Ankara wie mit der Offensive in Nordsyrien nicht an international vereinbarte Richtlinien hält, kann es nicht geltend machen, dass andere internationale Vereinbarungen mit ihm einzuhalten sind – auch nicht der Beistandspakt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019