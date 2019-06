Tatmotiv Eifersucht

Mannheim.Vor dem Mannheimer Landgericht hat ein Prozess begonnen, in dem es um Vergewaltigung und massive Körperverletzung geht, die möglicherweise ein Kind im Mutterleib das Leben gekostet hat. Einem 36-jährigen Bauhelfer aus Bulgarien wird zur Last gelegt, seine Lebensgefährtin aus Eifersucht mit einem Baumast derart geschlagen zu haben, dass als Folge einige Tage später das fünfte gemeinsame Baby in der 26. Schwangerschaftswoche tot zur Welt gekommen ist.

Der Angeklagte gibt zwar die Prügelattacke zu, behauptet aber, seine zehn Jahre jüngere Partnerin habe Abtreibungspillen geschluckt. Die Vierte Strafkammer wollte das misshandelte Opfer bereits zum Prozessauftakt befragen – hatte aber mangels Adresse keine Ladung verschicken können. Von einer Zeugin aus der Familie des Angeklagten erfuhr das Gericht gestern, dass die Frau sich in Mannheim aufhält. Sie wird am Montag gehört. Aussagen soll ebenfalls der 14-jährige Sohn, der den Tatabend miterlebt hatte und weggerannt war, um Hilfe zu holen. Es sind insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt. wam

