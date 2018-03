Tausend Lachse für die Weschnitz

Anzeige

Einhausen.An fünf Stellen rund um und in Einhausen wurden gestern insgesamt tausend junge Lachse in der Weschnitz ausgesetzt. Durch das Projekt, das vom Regierungspräsidium Darmstadt initiiert und bezahlt wird, soll sich die Fischart langfristig wieder in dem kleinen Fluss entlang der Bergstraße und im Odenwald ansiedeln – seit gut hundert Jahren gibt es in der Weschnitz keine Lachse mehr. Helfer des Angelsportvereins Lorsch-Einhausen hatten die Jungtiere am Mittag in Solingen abgeholt, am Abend erreichten sie die Bergstraße. In der Weschnitz bleiben die Lachse allerdings nur wenige Wochen. Dann wandern sie über den Rhein in den Atlantik, um vor Grönland ausreichend Nahrung zu finden. Sind sie ausgewachsen, schwimmen sie zum Laichen wieder zurück in ihr neues Heimatgewässer in Südhessen. lok/Bild: Neu