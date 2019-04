Tausende feiern neue Planken

Mannheim.Zehntausende Menschen sind am Wochenende zur Eröffnung der neugestalteten Planken in die Mannheimer Innenstadt gekommen. Die offizielle Freigabe erfolgte am Samstagvormittag am Plankenkopf vor P 7. „Das ist ein besonderer Moment, auf den wir lange gewartet und hingearbeitet haben“, rief Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz den mehr als 500 Besuchern vor der Bühne zu. Er sprach von einem „großen Moment“ und unterstrich die Bedeutung des Umbaus der Haupteinkaufsstraße: „Jetzt können die Planken nachhaltig und dauerhaft ihre Position als Einkaufsziel der Region festigen.“ Nach 44 Jahren sei der Umbau notwendig geworden.

Kurz erinnerte an die Diskussionen und kritischen Stimmen vor dem Bau der Fußgängerzone in den Jahren 1974/75. Doch daraus sei „eine Erfolgsgeschichte geworden, die wir fortschreiben wollen“.

Zur Eröffnung der „neuen Bühne der Stadt Mannheim“, wie Kurz es formulierte, war an der Haltestelle Wasserturm ein dunkelroter, rechteckiger Rahmen über die Straßenbahnschienen gebaut worden, an dem das symbolische Band befestigt war. Gegen 12.10 Uhr durchtrennten Kurz und weitere Vertreter der Bauherren das Band und machten den Weg frei für die Plankenbahn, die daraufhin – festlich mit einer Girlande in den Stadtfarben blau, weiß, rot geschmückt – in die Planken einbog und die Ehrengäste zum Paradeplatz beförderte. Es war der Auftakt zu einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm.

Auf „150 000 bis 200 000“ schätzte Lutz Pauels mit Verweis auf die Polizei die Besucherzahl am Samstag. Für den Vorsitzenden der City-Werbegemeinschaft war das Wochenende „sensationell“. Auch mit dem verkaufsoffenen Sonntag gestern sei die Mehrheit der Händler „extrem zufrieden“.

