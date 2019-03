Tausende streiken fürs Klima

Berlin/Bensheim.Von Melbourne bis Madrid, von Kapstadt bis Bensheim: Gestern haben bei einem weltweiten Aktionstag Hunderttausende Schüler für mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz demonstriert. Kundgebungen unter dem Motto „Fridays For Future“ („Freitage für die Zukunft“) gab es in fast allen europäischen Metropolen, darunter Rom, Paris, London, Wien sowie in Kopenhagen und Stockholm.

An den Demonstrationen nahmen auch Tausende Schüler aus der Region teil. In Bensheim wurden 500 Schüler und Erwachsene gezählt. In Frankfurt waren nach Schätzungen der Polizei rund 5000 Jugendliche dabei. Mehrere hundert von ihnen blockierten in der Nähe des Hauptbahnhofs eine Kreuzung und legten damit kurzzeitig den Auto- und Straßenbahnverkehr lahm. Eine zweite Demonstration zog durch die Innenstadt zum Römerberg. Vor der Alten Oper war eine Schweigeminute für die Opfer des Klimawandels geplant.

Auch in Dutzenden anderen deutschen Städten gingen Jugendliche und ihre Unterstützer auf die Straße statt zur Schule – die Veranstalter schätzen ihre Zahl bundesweit auf etwa 300 000. Rund um den Globus waren über 2000 Kundgebungen und Schülerstreiks in mehr als 120 Staaten angekündigt, hierzulande rund 200. Die Kernforderungen: ein schnelles Aus für die klimaschädliche Verbrennung von Kohle, Öl und Gas, keine Subventionen mehr für diese „dreckigen“ Energieträger, mehr Investitionen in erneuerbare Energien aus Windkraft und Sonne.

Altmaier kritisiert Schwänzen

Das Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen von gestern ergab: 67 Prozent aller erwachsenen Deutschen finden es gut, dass die Schüler für mehr Klimaschutz demonstrieren, selbst wenn sie dafür die Schule schwänzen. 32 Prozent kritisieren, dass die Demonstrationen während der Unterrichtszeit laufen. Auch nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sollten die Schüler in ihrer Freizeit demonstrieren.

Symbolfigur der globalen Protestwelle ist die 16-jährige schwedische Schülerin Greta Thunberg, die seit August 2018 immer freitags für einen beherzteren Kampf gegen den Klimawandel demonstriert statt zur Schule zu gehen. dpa/jor/was

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.03.2019