Technisches Rathaus und GE-Gelände vor Verkauf

Mannheim.Der Weg für den Verkauf des Technischen Rathauses ist frei: Der Gemeinderat stimmte dem Plan der Stadtverwaltung, eine europaweite Ausschreibung zu starten, jetzt in einer Sitzung hinter verschlossenen Türen zu.

Die Ausschreibung soll in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Sie sieht vor, dass der Käufer das jetzige, marode Gebäude entweder sanieren oder abreißen und an der Stelle neu bauen kann. Am Neckarufer können dann Wohnungen oder Büros entstehen. Die städtischen Mitarbeiter, die derzeit noch im Technischen Rathaus untergebracht sind, ziehen 2021 in einen Neubau im Glücksteinquartier.

Fortschritte gibt es offenbar auch, was die Zukunft des Mannheimer Standortes des US-Konzerns GE angeht. Nach Informationen dieser Zeitung ist ein Investor gefunden, der Ende Oktober den zuständigen Gremien der Stadt Mannheim präsentiert werden soll. GE könnte hier mit rund 400 verbleibenden Mitarbeitern Mieter bleiben. bro/mk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018