Technoseum kauft Baukasten-Sammlung

Mannheim.Das Technoseum in Mannheim hat am Donnerstag seine neueste Errungenschaft vorgestellt: hunderte Baukästen, 77 zusammenmontierte Modelle und mehr als 300 Bauanleitungen. Mit der finanziellen Unterstützung des Freundeskreises Technoseum und der Stiftung Technoseum waren 75 000 Euro aufgebracht und die Sammlung einer Familie in Köln abgekauft worden. Da die mehr als 1100 Einzelobjekte noch gesichtet werden müssen, ist aber nicht vor dem Jahr 2024 mit einer Ausstellung der Teile zu rechnen. Auf dem Bild ist die Pullmann Limousine von Märklin aus den 1930er Jahren zu sehen. jeb

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019