Technoseum lässt „Energie erleben“

Mannheim.Das Mannheimer Technoseum eröffnet am Dienstag einen neuen Bereich seiner Dauerausstellung: Unter dem Titel „Energie erleben“ zeigt das Haus an der Museumsstraße die Geschichte der Energieerzeugung von der Dampfmaschine (im Bild ein Aggregat von 1908) bis zur Brennstoffzelle. Dabei richten die Ausstellungsmacher den Blick auch darauf, wie die Technik Arbeitsleben und Freizeitverhalten über die Jahrzehnte verändert hat. Das Technoseum, das nach der Corona-Krise bereits vor vier Wochen wieder öffnen konnte, will nun verstärkt wieder Schülergruppen und Familien als Besucher anziehen. An der Ausstellungseröffnung am Dienstag kann man per Video-Livestream teilnehmen. lang (Bild: Klaus Luginsland)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020