Technoseum sucht Träger

Mannheim.Ein Jahr nach der Schließung für das Publikum gibt es noch keine Lösung für das Mannheimer Museumsschiff, das im Neckar an der Kurpfalzbrücke liegt. Der 1929 gebaute Raddampfer müsste saniert werden. „Dazu müssten wir eine Summe in die Hand nehmen, die wir nicht haben“, so Hartwig Lüdtke, Direktor des Technoseums, dessen größtes Exponat das Schiff ist. Er hofft, dass es ein Trägerverein oder eine private Initiative übernimmt. Andere Museen haben bereits abgewinkt, und eine Verlegung an Land zum Marchivum sei zu teuer, erklärt der Direktor. Im Mai soll der Stiftungsrat des Technoseums eine Entscheidung fällen. pwr

