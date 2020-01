Teilnehmerrekord in Lorsch

Lorsch.Kurz vor Jahresschluss noch ein bisschen Sport treiben, in netter Gesellschaft, ohne Erfolgsdruck – so funktioniert der Silvesterlauf in Lorsch. Das Konzept kommt an, immer mehr machen mit. Erneut freuten sich die Veranstalter – der Leichtathletikclub Olympia und der Lauftreff – jetzt über einen Teilnehmerrekord. 420 Jogger und Walker begaben sich auf die Strecken, die über fünf beziehungsweise zehn Kilometer vom Lorscher Stadion aus durch den Wald führten.

Ob Anfänger oder trainierter Läufer, ob mit Kind oder Hund an der Seite – jeder ist willkommen. Am 31. Dezember 2020 soll der achte Silvesterlauf starten. sch

