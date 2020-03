Termin für Tokio steht

Tokio.Die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio beginnen am 23. Juli und damit fast genau ein Jahr später als geplant. Darauf einigten sich das Internationale Olympische Komitee (IOC), die Stadt Tokio und der japanische Staat, wie das IOC am Montag mitteilte. Zuvor hatte IOC-Präsident Thomas Bach auch einen Termin schon in den Frühlingsmonaten nicht ausgeschlossen. Ursprünglich sollte Olympia in Tokio am 24. Juli dieses Jahres eröffnet werden und am 9. August enden. Die Paralympics sollen nun vom 24. August bis 5. September stattfinden. Olympia endet am 8. August.

Der Deutsche Olympische Sportbund ist zufrieden mit der raschen Festlegung des neuen Termins. „Mit der erfreulich schnellen Klärung des neuen Termins wird wertvolle Klarheit für alle Betroffenen geschaffen“, sagte Präsident Alfons Hörmann. „Das Team D wird sich somit ab sofort an diesem orientieren, und es bleibt zu hoffen, dass die gesundheitlichen Rahmenbedingungen bis zu diesem Zeitpunkt weltweit stabil sein werden.“ dpa

