Terminstreit eskaliert

Mannheim.Im Terminstreit zwischen der Handball-Bundesliga (HBL), der Europäischen Handball-Föderation (EHF) und den Rhein-Neckar Löwen hat es keine Einigung gegeben.

Der badische Bundesligist teilte der EHF gestern mit, dass er im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League zu keinem Tausch des Heimrechts mit Gegner Vive Kielce bereit ist. Daraufhin setzte der Verband die Begegnung in Polen für den 24. März an.

An diesem Tag sind die Löwen allerdings in der Bundesliga beim THW Kiel am Ball. Die Badener werden deshalb ihre Drittliga-Mannschaft zur Partie in Kielce schicken. „Wir werden zu diesem Schritt gezwungen“, sagte Managerin Jennifer Kettemann. mast