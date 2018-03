Terminstreitungelöst

Anzeige

Mannheim.Die Rhein-Neckar Löwen ringen weiterhin mit dem Europäischen Handball-Verband (EHF) um die Ansetzung des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League bei Vive Kielce (Polen). Die EHF terminierte gestern die Begegnung auf den 24. März und setzte damit ihre Drohung um, über die diese Zeitung zuvor berichtet hatte. Das Problem: Am 24. März treten die Löwen in der Bundesliga beim THW Kiel an. Die Begegnung wird live in der ARD übertragen und kann nicht verlegt werden. Die EHF möchte deshalb, dass der deutsche Handball-Meister auf sein Heimrecht im Rückspiel verzichtet und zuerst zuhause spielt. Das wollen aber die Löwen nicht. Heute soll eine Entscheidung fallen, nachdem die EHF den Badenern gestern eine Fristverlängerung eingeräumt hatte. Im Pokal-Halbfinale treffen die Löwen unterdessen auf den SC Magdeburg. mast