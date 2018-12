Terror erschüttert Frankreich

Straßburg.Nach dem schweren Terroranschlag von Straßburg hält der mutmaßlich islamistische Attentäter ganz Frankreich in Atem. Mit einem Großaufgebot von über 600 Beamten in und um die elsässische Metropole und an der nahe gelegenen Grenze zu Deutschland versuchte die Polizei, den bei einem Schusswechsel verletzten Angreifer Chérif C. zu fassen. Bis Redaktionsschluss dieser Zeitung war er weiter auf der Flucht.

Auch deutsche Sicherheitsbehörden suchten nach dem 29-jährigen Täter und fahndeten zudem nach dessen Bruder Sami. Die Bundespolizei kontrollierte mehrere Grenzübergänge nach Frankreich. Das Innenministerium in Paris schloss nicht aus, dass der Täter nach Deutschland geflüchtet sein könnte.

Im Gefängnis radikalisiert

Der polizeibekannte Gefährder Chérif C. hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison das Feuer in der Straß-burger Innenstadt eröffnet. Zwei Menschen wurden getötet, ein Opfer sei hirntot, zwölf Menschen wurden verletzt, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémy Heitz. Der mehrfach vorbestrafte Angreifer soll sich im Gefängnis radikalisiert haben. Der gebürtige Straßburger mit nordafrikanischen Wurzeln saß wegen schweren Diebstahls auch in Deutschland in Haft. Zeugen hätten ihn „Allahu Akbar“ (Allah ist groß) rufen hören.

In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen gibt es keine grundsätzlich neuen Überlegungen zur Sicherheitslage, da sich die Maßnahmen bereits auf einem hohen Niveau bewegten, wie es übereinstimmend in den Innenministerien von Stuttgart, Mainz und Wiesbaden hieß. Allerdings versetzte Rheinland-Pfalz seine Spezialeinheiten in Alarmbereitschaft.

Die Polizei in allen drei Ländern will verstärkte Präsenz auf Weihnachtsmärkten zeigen. Da der mutmaßliche Täter gestern noch flüchtig war, haben alle drei Länder „intensive Fahndungsmaßnahmen, insbesondere auf überregionalen Verkehrswegen“, eingeleitet. dpa/Hdf

