Terrorverdacht in der Region – drei Festnahmen

Rhein-Neckar.Sicherheitskräfte haben in der Region möglicherweise einen terroristischen Anschlag verhindert. In Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis wurden von Spezialeinsatzkräften und Ermittlern der Kriminalpolizei Heidelberg vier Wohnhäuser durchsucht, wie die für Staatsschutz zuständige Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg gestern mitteilten. Der Einsatz begann am späten Mittwochabend und dauerte bis gestern an. Drei Verdächtige – eine 39-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 33 und 49 Jahren – wurden festgenommen.

Pistole sichergestellt

Den Angaben zufolge entdeckten die Ermittler in Plankstadt eine vollautomatische Waffe – eine russische Maschinenpistole, die zu Kriegswaffen gezählt wird und daher in Deutschland verboten ist.

Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks (THW) wurde auf dem Grundstück des Hauses in Plankstadt nach weiteren Waffen gesucht. Augenzeugenberichten zufolge war in der Straße Waldpfad ein Bagger an einem Schutthaufen im Garten im Einsatz, Möbel wie etwa Matratzen oder Regale wurden aus dem zweistöckigen Reihenhaus getragen und auf einen Lastwagen des THW verladen. Nachbarn berichteten dieser Zeitung, dass die festgenommene Frau seit rund zehn Jahren in Plankstadt leben soll.

Laut Presseerklärung von LKA und Staatsanwaltschaft lagen gestern Abend zu den Hintergründen „noch keine abschließenden Erkenntnisse vor“. Unklar war demnach auch, wofür die Waffen genutzt werden sollten. Auch auf Nachfrage nannten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst keine Details. Die Festgenommenen sollen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und illegalen Waffenbesitzes dem Haftrichter vorgeführt werden.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte auf Anfrage, dass es sich bei einer staatsgefährdeten Gewalttat in der Regel um einen terroristischen Anschlag handele. Nähere Angaben wollte auch er nicht machen.

