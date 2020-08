Tesla zieht bei Engelhorn aus

Mannheim.Der US-amerikanische Elektroautohersteller Tesla gibt seine Ausstellungsräume im Modehaus Engelhorn in der Mannheimer Innenstadt auf. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, werde man im Oktober ein neues Tesla Center in Mannheim eröffnen, in dem die Bereiche Verkauf, Service und die Auslieferung von Neufahrzeugen unter einem Dach zusammengefasst seien. Letzter Öffnungstag bei Engelhorn soll an diesem Samstag sein.

„Der Mietvertrag ist regulär ausgelaufen“, sagte Andreas Hilgenstock, geschäftsführender Gesellschafter von Engelhorn. „Für Tesla und für uns war die Zusammenarbeit ein Erfolg.“ Auf der frei werdenden Fläche im Erdgeschoss des Modegeschäfts werde Ende September eine Abteilung mit hochwertigen Taschen eröffnen.

Unterdessen schließt bei Galeria Kaufhof am Paradeplatz die Feinkostabteilung im Untergeschoss. Bis Mitte Oktober sollen die letzten Waren verkauft sein, schon jetzt sind viele Artikel nicht mehr erhältlich. Über die Gründe und eine mögliche Nachfolge hat sich Galeria Karstadt Kaufhof auf Anfrage nicht geäußert. Die Abteilung war einst eine gute Adresse für Feinkost und Delikatessen. An anderen Orten in der Innenstadt enden Leerstände, die italienischen Marken Calzedonia und Intimissimi eröffnen bald ebenso wie die Optiker-Kette Mister Spex. cs

