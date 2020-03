Test-Zentrum auf Parkplatz am SV-Stadion

Schwetzingen/Hockenheim.Inder Stadt Schwetzingen wird bis kommenden Mittwoch ein Test-Zentrum für Corona-Verdächtige aufgebaut. Das bestätigte am Freitagabend auf Anfrage dieser Zeitung der Pressesprecher des Rhein-Neckar-Kreises, Ralf Adameit. Dazu wird ein Drive-in aus Containern auf dem Parkplatz am SV-Stadion aufgebaut. Menschen mit einem Code von Gesundheitsamt können dort in ihrem Wagen vorfahren, die Scheibe öffnen und sich vom Personal in Schutzkleidung einen Abstrich nehmen lassen.

Was am Donnerstag noch als richtig galt, ist am Freitag Makulatur. Stündlich überschlagen sich die Meldungen zu Schließungen und Absagen. Der Hockenheimer Oberbürgermeister Marcus Zeitler, der tags zuvor noch Einzelfallentscheidungen für Veranstaltungen angekündigt hatte, rudert zurück und setzt strikt die Aufforderung von Kanzlerin Angela Merkel um, die der Bevölkerung empfohlen hat, Sozialkontakte zu meiden. Alle städtischen Veranstaltungen sind abgesagt, inklusive Stadthalle und Pumpwerk.

Ähnlich geht es in Schwetzingen: Oberbürgermeister Dr. René Pöltl kündigt im Gespräch mit unserer Zeitung an, die leider erst am Freitagmittag verkündeten Entscheidungen der Landesregierung umzusetzen. Folgende Maßnahmen seien für die Woche zu erwarten: Schließung aller Kindergärten und Schulen ab Dienstag, Einrichtung von Notgruppen für Kinder städtischer Mitarbeiter, um die Arbeitsfähigkeit in der Krise zu gewährleisten. Zudem Notgruppen für Kinder von Eltern, die eine sogenannte systemimmanente Arbeit leisten. Freizeitbad und Sauna im Bellamar schließen ab Dienstag komplett.

Rathäuser nur bedingt geöffnet

Zudem sollen in Schwetzingen, Hockenheim und in allen anderen Gemeinden Rathausbesuche auf ein Minimum beschränkt werden. „Es wird keine allgemeinen Öffnungszeiten mehr im Rathaus geben. Es gibt eine Beschränkung auf unaufschiebbare Anliegen, dabei muss ein Vorkontakt telefonisch oder per E-Mail stattfinden, sonst wird man nicht eingelassen“, beschreibt Pöltl das Prozedere. Zudem werden auch alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besucher in geschlossenen Räumen in Schwetzingen untersagt sein. Pöltl bittet alle Bürger um Verständnis und Unterstützung und kündigt Detailinfos ab Montag an.

Zeitung ist ebenfalls betroffen

Als Journalisten werden wir Sie weiterhin umfassend informieren. Sie finden in der heutigen Ausgabe auf fast allen Seiten Infos zur Pandemie. Da nahezu alle Veranstaltungen abgesagt sind, werden wir in den kommenden Wochen geringere Seitenumfänge fahren und bitten dafür schon jetzt um Verständnis.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.03.2020